اعترف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعلون بمسؤولية بلاده عن استشهاد مئة شخص في أثناء توزيع المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، حسب تصريحات نقلتها صحيفة معاريف العبرية، الأحد.

ونقلت الصحيفة العبرية عن يعلون قوله إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضّل بقاءه في السلطة وإعادة المحتجزين ليست أولوية له"، مشيراً إلى أن "التهديد بدخول رفح خدعة".

وتساءل يعلون: "إذا كنا بحاجة إلى الدخول فلماذا لم ندخل؟ ولماذا سرّحنا وحدات الاحتياط؟".

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أن "داخل الحكومة مسؤولون يطالبون بالتضحية بالمحتجزين مقابل احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وتوطين اليهود هناك.

في سياق متصل، اتهم وزراء إسرائيليون نتنياهو بمحاولة تأخير القرارات الصعبة. و نقلت يديعوت أحرونوت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية قولهم "لدينا انطباع بأن نتنياهو يحاول تأخير القرارات الصعبة".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، لبحث صلاحيات الوفد التفاوضي الذي يُتوقع أن يغادر إلى الدوحة صباح غد الاثنين برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه كان من المخطط أن يتم الاجتماع أمس السبت، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تأجيله، مما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى عقد جلسة بديلة مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، لبحث صفقة التبادل والموقف من مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واستشهد وأصيب مئات الفلسطينيين (من بينهم 127 فلسطينياً استشهدوا وأصيب ما يزيد عن 760 في يومين فقط)، عبر سلسلة استهدافات إسرائيلية لمدنيين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق دولي في مجزرة شارع الرشيد غربي غزة، التي أطلق فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين كانوا يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية في غزة، فيما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من المجزرة داعياً إلى حماية المدنيين.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّم تفسيرات "غير مقنعة" حول مجزرة الطحين التي راح ضحيتها عشرات المدنيين بين شهيد وجريح في مدينة غزة، مؤكدة أن الفلسطينيين في غزة متأكدون أن جيش الاحتلال مسؤول عن المجزرة.