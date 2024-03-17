سياسة
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هيومن رايتس ووتش تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل
ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المجتمع الدولي فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على الإذعان لأمر محكمة العدل الدولية ووقف الانتهاكات الخطيرة بشأن قطاع غزة.
هيومن رايتس ووتش تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل
محكمة العدل الدولية طالبت الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات احترازية لمنع حدوث إبادة جماعية بغزة- أرشيفية. / صورة: Reuters
17 مارس 2024

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الأحد، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة إكس إنّ "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "لم يمتثل لأوامر المحكمة ولم يعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/كانون ثاني الماضي من الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

كما طلبت منه ضمان عدم قيام جيش الاحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وطالبته باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب "تدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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