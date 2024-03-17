سياسة
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جنرال إسرائيلي متقاعد: خسرنا الحرب مع حماس ونخسر حلفاءنا في العالم
اعتبر اللواء المتقاعد بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك أن بلاده خسرت الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، محذراً من أنه إذا لم تتمكن إسرائيل من إعادة بعض المحتجزين أحياء "فإن هذه الحرب ستدخل إلى الوعي العام باعتبارها أسوأ فشل منذ تأسيس الدولة".
جنرال إسرائيلي متقاعد: خسرنا الحرب مع حماس ونخسر حلفاءنا في العالم
جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يواجهون مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية. / صورة: Reuters
17 مارس 2024

رأى اللواء المتقاعد بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك أن بلاده خسرت الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، محذراً من أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير مستعدة لحرب إقليمية واسعة.

وقال بريك في مقال نشر بصحيفة "معاريف"، الأحد: "لا يمكنك الكذب على الكثير من الناس لفترة طويلة. كل يوم يقتل جنودنا ويصابون بجروح خطيرة بسبب الفخاخ والمتفجرات عندما يدخلون المنازل المفخخة دون أي تفتيش، ولا يتخذون التدابير المناسبة قبل الدخول".

وحذر من أن ما يجري في غزة وضد حزب الله في لبنان "سينفجر في وجوهنا عاجلاً أم آجلاً"، مؤكدا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية "غير مستعدة لحرب إقليمية ستكون أصعب وأخطر بآلاف المرات من الحرب في قطاع غزة".

وانتقد بريك تنفيذ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي سلسلة تعيينات في الجيش، معتبراً أنه "منعزل عن الواقع، وفقد السيطرة على الأرض منذ وقت طويل، لكنه بدأ بتعيين عقداء ومقدمين على شاكلته وصورته".

ومضى بقوله: "هذه أخطر فضيحة منذ تأسيس الجيش الإسرائيلي. لقد فشل رئيس الأركان وهو أخطر فشل منذ تأسيس الدولة، وبدلاً من أن يتحمل المسؤولية عنه ويستقيل، قرر تعزيز جيل الفوضى والفشل الذي يرأسه مع جنرالاته الذين هم شركاء في الفشل".

وتابع: "إنهم يعينون عقداء وعمداء، وبعضهم يتحمل المسؤولية المباشرة عن ما حدث، وذلك من أجل الحفاظ على إرثهم الذي تسبب في أكبر كارثة خلال 75 عاماً من قيام دولة إسرائيل".

واستكمل بريك: "إذا استمر المستويان السياسي والعسكري على هذا النحو، فسنجد أنفسنا في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل أن نبدأ الهجوم على قطاع غزة".

وقال: "لقد خسرنا الحرب مع حماس، كما أننا نخسر حلفاءنا في العالم بمعدل مذهل. وقد أزيل هدف القضاء الكامل على حماس من جدول الأعمال، كما أننا لم نعِد المختطفين أحياء إلى الوطن بعد".

وخلص إلى أنه: "إذا لم نتمكن من إعادة بعض المختطفين أحياء، فإن هذه الحرب ستدخل إلى الوعي العام باعتبارها أسوأ فشل في حروب إسرائيل منذ تأسيس الدولة، سواء من حيث الضربة الفظيعة التي تلقيناها من حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أو الفشل المؤلم في القتال في قطاع غزة".

ويواجه الجيش الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر.تشرين الأول 2023 مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن عدد القتلى في صفوفه جراء الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 591، منهم 249 منذ بدء العملية البرية.

ومنذ بداية الحرب أصيب 3079 ضابطاً وجندياً بينهم 1781 منذ بداية الهجوم البري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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