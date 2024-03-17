تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطالب والضغوط الدولية وأعلن نيته التوغل في رفح، رغم تحذير وكالات إغاثة من مجاعة تلوح في الأفق، والحديث عن استئناف محادثات اتفاق الهدنة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، إن إسرائيل ستتوغل في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر من بداية الحرب.

وتابع "سننفذ عملية في رفح. سيستغرق الأمر عدة أسابيع، وستنفذ" دون أن يوضح ما إذا كان يقصد أن الهجوم سيستمر لأسابيع أم سيبدأ خلال أسابيع.

ورد نتنياهو على الضغوط التي يمارسها الحلفاء قائلاً: "هل ذاكرتكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر أن إسرائيل لديها خطة لإجلاء المدنيين من رفح، لكن وكالات إغاثة وحلفاء لإسرائيل ما زالوا متشككين.

لكن حلفاء إسرائيل الغربيين حثوا نتنياهو مراراً على عدم مهاجمة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون نازح فلسطيني من مناطق أخرى من القطاع المدمر، دون خطة لحماية المدنيين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارته الأردن اليوم الأحد وقبل زيارة مقررة لإسرائيل: "إن الهجوم على رفح سيجعل السلام الإقليمي صعباً جداً"، مضيفاً أن الجهود الجارية حالياً تتعلق "بضمان التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار".

وقال مصدر مطلع على محادثات الهدنة في قطر إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سينضم إلى الوفد الذي يشارك في المفاوضات مع وسطاء قطريين ومصريين وأمريكيين.

وقدمت حماس اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار في الأسبوع الماضي يتضمن تبادل محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لبحثه قبل مغادرة الوفد.

وقال نتنياهو: "بالفعل إن الاقتراح يستند إلى مطالب غير واقعية". لكن مسؤولاً فلسطينياً مطلعاً على جهود الوساطة قال: "إن فرص التوصل إلى اتفاق تبدو أفضل مع تقديم حماس مزيداً من التفاصيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين المقترحة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في إشارة واضحة إلى المفاوضات، إن المؤسسة الأمنية "ملتزمة باستغلال كل الإمكانيات ومستعدة للاستفادة من كل الإمكانيات، بما في ذلك الإمكانية الحالية لإعادة الرهائن إلى أسرهم".

وصول مساعدات

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، أن شاحنات محملة بالطحين وصلت إلى شمال غزة لتوزيعها في مناطق لم تصل إليها مساعدات منذ أربعة أشهر.

وقالت وسائل إعلام وسكان إن قافلة من 12 شاحنة وصلت إلى شمال القطاع أمس السبت- ست شاحنات إلى مدينة غزة وست أخرى إلى مخيم جباليا للاجئين- محملة بإمدادات سيجري توزيعها أيضاً في بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال غزة.

وذكرت منصة (الجبهة الداخلية-قطاع غزة) الإعلامية المرتبطة بحماس أن توزيع المساعدات يجري من خلال "اللجان الشعبية". وقال مصدر في حماس إن أفراد أمن من الحركة أمّنوا الطريق.

وحذرت وكالات الإغاثة من أن جيوباً في غزة تواجه بالفعل مجاعة، إذ أبلغت مستشفيات في الشمال عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن هجوماً إسرائيلياً الليلة الماضية أسفر عن مقتل 12 شخصاً في منزل واحد في دير البلح وسط القطاع، من إجمالي 92 شخصاً قالت إنهم قُتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.