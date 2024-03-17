سياسة
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"تعجز الكلمات عن وصفه".. منظمات تحذر من تدهور الأوضاع في قطاع غزة
قال ممرض بمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن الوضع في غزة "كارثي وتعجز الكلمات عن وصفه". فيما حذرت وكالة الأونروا​ من أن سكان غزة أصبحوا "على حافة المجاعة" وشددت على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى "مسألة حياة أو موت".
"تعجز الكلمات عن وصفه".. منظمات تحذر من تدهور الأوضاع في قطاع غزة
فلسطينيون يتوجهون إلى مقر الأونروا بجباليا في قطاع غزة لاستلام 5 كيلو من الطحين. / صورة: AA
17 مارس 2024

قال لؤي حرب، ممرض بمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن الوضع في غزة "كارثي وتعجز الكلمات عن وصفه".

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة في منصة "إكس" الأحد، تضمن آراء الممرض حرب العامل في شمالي غزة.

وأضاف حرب أنه يقدم الدعم الطبي في ظل النقص الكبير للغذاء والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشارت المنظمة في المنشور أنها نادراً ما تكون قادرة على الاتصال بموظفيها في المنطقة.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.​​​​​​​

من جانبها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)​​​​​​​، الأحد، من أن سكان غزة أصبحوا "على حافة المجاعة"، وشددت على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى "مسألة حياة أو موت".

وأكدت الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة إكس "ضرورة أن تبقى قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة".

وأضافت الوكالة الأممية أن "تسليم الم ساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانًا".

وسلطت الضوء على أن "سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، والوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحت مسألة حياة أو موت".​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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