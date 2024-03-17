سياسة
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وسط تحذيرات من اجتياح رفح.. السيسي يؤكد "عدم السماح" بتهجير الفلسطينيين
في وقت حذرت فيه القاهرة إسرائيل من شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن بلاده "لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها".
وسط تحذيرات من اجتياح رفح.. السيسي يؤكد "عدم السماح" بتهجير الفلسطينيين
الرئيس المصري خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية بالقاهرة / صورة: AA
17 مارس 2024

جددت مصر تحذيرها من شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، على أن بلاده "لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين".

وحسب بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي خلال لقائه أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية المرتقبة: "إن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به".

وشهد اللقاء "التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

كما جرى "تناول الأوضاع الإقليمية"، خلال اللقاء، وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليار دولار خلال الفترة (2020 - 2023).

ويعتزم الاتحاد الأوروبي "تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مصر الأحد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة "فاينانشال تايمز"، الجمعة.

من جهتها، أدانت الخارجية المصرية مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من 60 شهيداً خلال 24 ساعة، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي.

وطالبت مصر إسرائيل عبر بيان للخارجية، بوقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية.

وجددت القاهرة التحذير من مخاطر شن أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بالسبل كافة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبالسبل كافة إلى داخل القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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