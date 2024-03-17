سياسة
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"شراكة استراتيجية شاملة" بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم بـ7.4 مليار يورو
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في القاهرة، إعلان شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بعد مناقشات مع رؤساء دول وحكومات أوروبية تناولت الأوضاع الإقليمية والحرب الإسرائيلية على غزة.
"شراكة استراتيجية شاملة" بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم بـ7.4 مليار يورو
مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلان شراكة استراتيجية شاملة / صورة: الرئاسة المصرية
17 مارس 2024

وقَّعت مصر والاتحاد الأوروبي، الأحد، إعلانا مشتركا لرفع مستوى العلاقات بينهما إلى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

جرى توقيع الإعلان في القاهرة بين كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأعلن السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة أوروبيين، تقديم الاتحاد الأوروبي دعما لاقتصاد بلاده عبر حزمة تقدر بـ7.4 مليار يورو.

وقبل التوقيع، انطلقت الأحد القمة المصرية- الأوروبية، بهدف رفع مستوى العلاقات إلى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، وبحث ملف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في شهرها السادس.

واستقبل السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي، قبل القمة كلا من فون ديرلاين ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كرو، وفق بيان للرئاسة. كما استقبل رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس.

وتناولت اللقاءات "الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة".

وأكد السيسي "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها".

وحذر من أن "أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل"، وفق البيان.

يشار إلى أن دولاً عديدة حذرت إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح، حيث يوجد بها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية، فيما صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط العملية العسكرية المحتملة في المدينة.

والجمعة، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم "تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة فون دير لاين، إلى البلاد، الأحد".

وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليار دولار خلال الفترة (2020-2023)، حسب الوكالة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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