سياسة
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"نهضة وطنية".. فيدان يشيد بنجاحات تركيا في مكافحة الإرهاب بالأعوام الماضية
ثَمّن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحقيق بلاده نجاحات غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب وعلى صعيد أمنها القومي خلال السنوات الـ21 عاماً الماضية.
"نهضة وطنية".. فيدان يشيد بنجاحات تركيا في مكافحة الإرهاب بالأعوام الماضية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في ولاية بورصة شمال غربي تركيا. / صورة: AA
17 مارس 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده حققت نجاحات غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب وعلى صعيد أمنها القومي خلال السنوات الـ21 عاماً الماضية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال اجتماع انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وقال فيدان إن بلاده تشهد مرحلة "نهضة وطنية" وأصبحت تنتهج "موقفاً سياسياً قوياً تحدد من خلاله قواعد اللعبة وتغيرها عند الضرورة ولا تخضع للظلم".

وأوضح أن "تركيا القوية، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، باتت لاعباً مهماً ليس فقط في منطقتها، بل على المستوى الدولي أيضاً".

وشدد على أن "كسر قيود الوصاية في جميع مجالات السياسة والحياة الاجتماعية في تركيا أصبح ممكناً بفضل عزيمة وإصرار الرئيس أردوغان".

وأضاف: "في السنوات الـ21 الماضية (منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم)، حققنا نجاحات غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب وعلى صعيد أمننا القومي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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