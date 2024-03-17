تمكّنت المسيّرة الهجومية التركية "بيرقدار أقنجي" من اجتياز اختبار ناجح لإطلاق صاروخ فرط صوتي مطوّر محلياً.

وأعلنت شركة "بايكار" المصنّعة لـ"بيرقدار أقنجي" في بيان الأحد، أن المسيّرة تمكنت من إطلاق صاروخ "İHA-230" الذي طوّرته شركة "روكيتسان" التركية الرائدة في صناعة الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية، وذلك خلال تدريبات أجريت يومي 13 و15 مارس/آذار الجاري في ولاية سينوب، شمالي البلاد.

وأضافت الشركة أن المسيّرة الهجومية تمكّنت من إصابة الهدف بدقة عبر صاروخين من الطراز المذكور، من على ارتفاع 38 ألف قدم، وعلى بُعد 100 كم عن الهدف.

وأشارت إلى أن "İHA-230" يتميز بأنه أول صاروخ جو- أرض فرط صوتي مصنوع في تركيا.

وتُعدّ طائرات "بيرقدار أقنجي" في مقدمة المسيّرات امتلاكاً للتكنولوجيا العالمية الفائقة، قابلة لحمل الصواريخ والذخائر المحلية، سواء التقليدية منها أو الموجهة بالليزر.