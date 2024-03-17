قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شهر رمضان المبارك أتى هذا العام في أثناء وقوع "إحدى أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الماضي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار في كلمة خلال مشاركته في فعالية "إفطار الأصدقاء القدامى" في إسطنبول، إلى أنه جرى بذل كثير من الجهود، واقتراح عديد من المبادرات من المؤسسات الدولية، "لكن كل هذه الجهود الدبلوماسية لم يكن لها التأثير المتوقع في مواجهة إسرائيل".

وتابع أردوغان: "سنواصل زيادة المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى غزة، التي تجاوزت 40 ألف طن منذ اليوم الأول، على الرغم من الصعوبات العديدة".

وأشار أردوغان إلى أن "إسرائيل ليست وحيدة، فهي عبارة عن معادلة مؤلفة من عشرات الداعمين الواقفين وراءها".

وقال: "نعجب من عقول وضمائر من يعتقدون أن إسرائيل مجرد دولة وحدها، إنما الحقيقة أن إسرائيل تمثل أيضاً معادلة مختلفة تماماً مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وعشرات الداعمين الآخرين الذين يقفون خلفها".

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده أنه كلما أسرع العالم الإسلامي في فعل النقد الذاتي وبشكل علني، كان ذلك أفضل بالنسبة للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها.

وأكد أن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى غزة، التي تجاوزت 40 ألف طن، ستستمر.

وأضاف: "تركيا، وكما احتضنت جيرانها خلال الحرب العراقية-الإيرانية، وكما أصبح (أهلها) أنصاراً للاجئين الفارين من الاضطهاد في سوريا، وكما أنها لم تُدر ظهرها لأي من أشقائها في القوقاز وشبه جزيرة القرم، فهي اليوم تدعم أشقاءها في غزة بكل الوسائل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.