سياسة
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صُنِّف أسيراً.. جيش الاحتلال يقرّ بمقتل ضابط في أحداث 7 أكتوبر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد فصيلة في الكتيبة 77 جرى تصنيفه أسيراً من قبل، وجثته محتجزة لدى حركة حماس في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش إلى 592 ضابطاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
صُنِّف أسيراً.. جيش الاحتلال يقرّ بمقتل ضابط في أحداث 7 أكتوبر
إعلان مقتل ضابط من جيش الاحتلال كان مصنفاً أسيراً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 / صورة: Reuters
17 مارس 2024

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بمقتل ضابط من صفوفه خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان قد جرى تصنيفه من قبل على أنه أسير.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "النقيب دانييل بيرتس، 22 سنة من منطقة وسط بنيامين، قائد فصيلة في الكتيبة 77 جرى تصنيفه باعتباره محتجزاً، قُتل في 7 أكتوبر.تشرين الأول، وجثته محتجزة لدى حركة حماس في قطاع غزة".

وحتى الساعة 19: 55 (ت.غ)، لم يصدر عن حماس تعليق على بيان الجيش الإسرائيلي.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 592 ضابطاً وجندياً، منهم 249 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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