سياسة
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مسؤولة أوروبية تدعو لإدخال المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة
قالت رئيسة مفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مساء الأحد، إن "قطاع غزة يواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارتها للقاهرة، رفقة عدد من القادة الأوروبيين.
مسؤولة أوروبية تدعو لإدخال المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة
رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة ولا يمكن قبول ذلك / صورة: Reuters
17 مارس 2024

قالت رئيسة مفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مساء الأحد، إن "قطاع غزة يواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارتها للقاهرة، رفقة عدد من القادة الأوروبيين.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، "سنعمل جنبًا إلى جنب مع مصر والشركاء الآخرين لتوجيه المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة".

ونوّهت ب ن "مصر ركيزة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

وشددت فون دير لاين: على ضرورة "حماية المدنيين، ولا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".

وتابعت "نريد العمل من أجل سلام دائم على أساس مبدأ حل الدولتين".

من جهته، أعلن الرئيس المصري، في المؤتمر الصحفي نفسه، تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً لاقتصاد بلاده عبر حزمة تقدر بـ7.4 مليارات يورو.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أد ى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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