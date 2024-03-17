سياسة
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بوتين يحذّر: نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يشعل حرباً عالمية ثالثة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف "الناتو"، سيكون العالم على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة.
بوتين يحذّر: نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يشعل حرباً عالمية ثالثة
بوتين يحذّر: نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يشعل حرباً عالمية ثالثة / صورة: Reuters
17 مارس 2024

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيكون العالم على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة.

وقال بوتين، خلال خطاب ألقاه وسط موسكو مساء الأحد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية بأغلبية كبيرة، إن نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يقود العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة، لكنه أضاف أنه لا يعتقد بأن أحداً له مصلحة في ذلك.

وأضاف بوتين: "من الواضح للجميع أن هذا سيكون على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق. وأعتقد أن من غير المرجح أن يكون أي شخص مهتماً بهذا".

وأشار إلى أن روسيا ستحتاج إلى التفكير في الطرف الذي يمكنها إجراء محادثات معه بشأن إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا، موضحاً أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ليس خياراً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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