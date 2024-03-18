استشهد عدد من الفلسطينيين، الاثنين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية مسجداً ومنزلاً في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مسجد "الصابرين" ومنزل عائلة "بكر" بالقرب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشار الشهود إلى أن الشهداء والجرحى ما زالوا في الشوارع "نظراً إلى عدم قدرة الفرق الطبية على نقلهم إلى المستشفيات بسبب استهداف جيش الاحتلال لأي شخص يتحرك". وأوضحوا أن طائرات "الكواد كابتر" تحلّق بشكل كبير فوق شوارع ومناطق محيط مستشفى الشفاء، وتطلق النار تجاه كل جسم متحرك.

وذكر الشهود أن قوات إسرائيلية تعتلي أماكن مرتفعة وتطلق النيران بشكل مكثف على منازل المواطنين.

وفجر اليوم الاثنين، اقتحمت قوات جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي وبدأت عملية عسكرية فيه، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وزعمت القناة 13 العبرية (خاصة) أن هذه العملية بدأت بعد "ورود معلومات عن وجود مسؤولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء".

وأفادت بـ"اعتقال 80 فلسطينياً من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة، ولا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان".

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكانت المرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

اغتيال مسؤول عن عمليات إنسانية

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال اغتال العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، حيث يعاني السكان من المجاعة بسبب الحرب والحصار منذ 6 أشهر.

وأوضح المكتب في بيان أن "جيش الاحتلال ارتكب جريمة جديدة عندما اغتال جنوده العميد فايق المبحوح الذي يمارس عملاً مدنياً إنسانياً بحتاً، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي".

واعتبر أن "ارتكاب الاحتلال لمثل هذه الجرائم والمجازر وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وإلى منع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى في محافظتي غزة والشمال".

إصرار على التجويع

وحسب المكتب فإن "تنفيذ هذا الاغتيال جاء بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة بعد 4 أشهر من تعطيل الاحتلال دخولها".

ورأى المكتب أن ذلك يدلل على أن إسرائيل مصممة على "نهج التجويع وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن".

واتهم إسرائيل بأنها "استهدفت خلال الأيام الماضية العشرات منهم في محافظة رفح ومخيم النصيرات ومحافظة غزة وغيرها من المحافظات".

وحمّل إسرائيل والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وضد المدنيين والأطفال والنساء".

وطالب المكتب "المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للمدنيين والأطفال والنساء ووقف استهداف القائمين على تقديم المساعدات الإنسانية".

بدوره، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقهم إزاء الوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

ودعا غيبريسوس في منشور عبر منصة إكس، الاثنين، إلى حماية المستشفيات في قطاع غزة. وتابع: "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الذي يعرّض المرضى والمدنيين والكوادر الصحية في مستشفى الشفاء للخطر".

وشدد على ضرورة أن لا تتحول المستشفيات إلى ساحة حرب، مضيفاً: "ينبغي حماية المستشفيات ووقف إطلاق النار".

اعتقالات وأوامر للسكان بالمغادرة

وأبلغ جيش الاحتلال الاثنين، السكان والنازحين في حي الرمال ومستشفى الشفاء بمدينة غزة، بضرورة المغادرة "فوراً" إلى جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس: "إلى كل الموجودين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه، عليكم إخلاء المنطقة فوراً غرباً ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.