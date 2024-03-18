سياسة
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استطلاعات خروج: بوتين يفوز بفترة رئاسية خامسة حتى 2030
فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتخابات الرئاسية في بلاده بعد حصوله على نحو 88% من الأصوات، وفق استطلاع آراء الناخبين ونتائج رسمية أولية، وهو ما يضمن له فترة رئاسية خامسة لـ6 سنوات حتى عام 2030.
استطلاعات خروج: بوتين يفوز بفترة رئاسية خامسة حتى 2030
استطلاعات خروج: بوتين يفوز في الرئاسيات الروسية بـ87.8 % / صورة: Reuters
18 مارس 2024

أظهرت نتائج استطلاع آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بالانتخابات الرئاسية في بلاده بعد حصوله على 87.8% من الأصوات.

وحقق بوتين (71 عاماً) فوزاً بفارق كبير عن منافسيه، حسب نتائج رسمية أولية أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية في روسيا خلال مؤتمر صحفي بموسكو، وأكدت أن بوتين فاز بنحو 88% من أصوات الناخبين، وهو ما يضمن له فترة رئاسية خامسة لـ6 سنوات حتى عام 2030.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية الروسية، انتهت الانتخابات الرئاسية التي استمرت 3 أيام، بإغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 21:00 بتوقيت موسكو في منطقة كالينينغراد، في أقصى غرب البلاد.

وسيبقى الرئيس المنتخب الجديد في منصبه لـ6 سنوات، إذ سيؤدي اليمين الدستورية بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، وسيتولى منصب رئيس البلاد للمرة الخامسة.

وخاض بوتين الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، مرشحاً مستقلاً مدعوماً من حزب روسيا الموحدة.

ووفقاً لاستطلاع آراء الناخبين الذي أجرته شركة فوم، حصل نيكولاي خاريتونوف، من الحزب الشيوعي، على 4.7% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف، من حزب الشعب الجديد، على 3.6%، وليونيد سلوتسكي، من الحزب الديمقراطي الليبرالي، على 2.5 %، فيما احتُسبت 1.4% من الأصوات باطلة.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، في تصريح صحفي، إن الانتخابات جرت في أجواء جيدة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 27.28% من صناديق الاقتراع، حصول بوتين على 87.8% من الأصوات، وهاريتونوف على 3.89%، ودافانكوف على 3.79%، وسلوتسكي على 2.97%.

وتجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 74%، وراقب الانتخابات 1115 مراقباً وخبيراً دولياً من 129 دولة.

ومن تركيا، راقب الانتخابات الروسية رئيسُ مجموعة الصداقة البرلمانية التركية-الروسية، نائب حزب العدالة والتنمية، مراد بايباتور، ونائبا حزب العدالة والتنمية، عثمان غوكجك ويحيى جيليك.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية جرت أيضاً في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، وفي مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا التي ضمّتها عام 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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