أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي مساء الأحد، أن الجيش فشل في مواجهة أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتحمل مسؤولية حدوثها.

وقال هاليفي في بيان: "فشلنا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ونتحمل المسؤولية عما جرى وعما سيجري من الآن فصاعداً".

وشدّد هاليفي على أن "تحقيق الأمن لسكان إسرائيل مهمة ستستغرق وقتا طويلاً، ما زال الطريق أمامنا طويلاً حتى تحقيق أهداف الحرب".

وعن الأوضاع الميدانية في جنوبي قطاع غزة، زعم هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وأسر عديداً من قادة حماس في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتابع: "الجيش يستعدّ لشنّ هجمات على المناطق الأخرى، وسنقرر مع المستوى السياسي التوقيت والظروف".

وعن الحدود الشمالية مع لبنان، قال هاليفي إن إعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم التي نزوحوا منها في الشمال ستكون بعد "استعادة الأمن الكامل".

وتسود توقعات في إسرائيل بأن تحقيقات بشأن الفشل في مواجهة حماس ستطيح بقيادات سياسية وعسكرية ومخابراتية، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة حصدت أرواح أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".