قصفت المقاتلات الجوية الإسرائيلية فجر الاثنين بلدات رامية وعيترون والخيام جنوبيّ لبنان، ومحيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب ومروحين، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدات حدودية جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "الطيران الحربي المعادي أغار قرابة الرابعة فجراً على منزل عند أطراف بلدة رامية، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف بلدتَي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط".

وأضاف المصدر أن "الطيران الاستطلاعي المعادي كان حلّق طوال الليل حتى صباح اليوم (الاثنين) فوق قرى قضاءَي صور وبنت جبيل، كما أطلق العدو القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور".

من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائراته قصفت بالتزامن 4 مواقع لحزب الله في لبنان.

وأوضح أن من بين المواقع المستهدفة بنى تحتية ونقطة مراقبة لحزب الله في منطقة عيترون ومجمعاً عسكرياً تابعاً للحزب في علما الشعب، ونقطتَي مراقبة في مروحين وعيتا الشعب.

كان رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي قال إن قواته مصممة على إلحاق الضرر بعناصر حزب الله في لبنان.

وأضاف أن الجيش لن يُعيد سكان الشمال إلى منازلهم إلا بعد استتباب الأمن والاستقرار هناك بالكامل، وفق تعبيره.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية إن ضابطاً إسرائيلياً كبيراً نجا بعد أن أطلق حزب الله صاروخاً موجَّهاً منتصف الليل، ضد آلية عسكرية عند الحدود الشمالية.

وأضافت أن قائد الكتيبة لم يُصَب لكن المركبة تضررت بشدة.

من جانب آخر قال حزب الله إنه استهدف بالأسلحة الصاروخية موقع السماقة في تلال كفر شوبا، وقصَف بقذائف المدفعية آليات إسرائيلية لدى دخولها موقع المالكية.

وقال الحزب إنه قصف بالأسلحة الصاروخية تجمُّعين للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة ميتات وقبالة بلدة الوزاني.

كما أعلن الحزب قصف موقعَي المرج والمطلة، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع العاصي.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على جانبَي الحدود.