داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتَي جلبون وفقوعة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية وسط إطلاق نار، كما اقتحمت قرية تل، جنوبي نابلس، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

كما نفَّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة السموع، جنوبي الخليل، فيما جرت مواجهات بينها وبين فلسطينيين في بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم.

أما القدس فقد شهدت اقتحام جيش الاحتلال قرية العيسوية، حيث اعتقل عدداً من الفلسطينيين.

ترحيل عائلات

في غضون ذلك، قالت منظمة مهتمة بحقوق البدو في الضفة الغربية إن مستوطنين إسرائيليين أجبروا 5 عائلات فلسطينية على الرحيل من تجمع تسكنه منذ السبعينيات.

وحذرت المنظمة من أن الترحيل يتهدد باقي سكان التجمع.

وقال المشرف العام على منظمة "البَيْدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات، إن عدداً من المستوطنين "هاجموا، مساء الأحد، عائلات بدوية في منطقة السُّخن، شرقي مدينة نابلس (شمالي الضفة)، ومنعوها من رعي أغنامها في المراعي، ومنعوا عنها الماء".

وذكر مليحات أن المضايقات أجبرت "خمس عائلات بدوية تعداد أفرادها نحو 30، على الرحيل تحت تهديد السلاح، وبهدف السيطرة على مساحات واسعة من المراعي الفلسطينية".

وقال إن "سلطات الاحتلال والمستوطنين ابتكروا سياسية جديدة مطلع هذا العام ضد البدو".

وأوضح أن هذه السياسة "تتمثل في فرض حالة حصار على المواطنين وأغنامهم داخل محيط التجمعات السكانية، وفرْض مجلس المستوطنات في الضفة الغربية غرامات مالية باهظة على المواطنين الذين يدخلون بأغنامهم إلى الجبال من أجل الرعي".

اعتداءات المستوطنين

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين اعتدوا، الأحد، "على عدد من الرعاة وأصابوا اثنين منهم برضوض، وسرقوا 40 رأساً من الأغنام، في منطقة المطوي، غربي سلفيت (شمال)".

ونقلت عن أحد السكان ويدعى حمد العزازمة، قوله إن 10 مستعمرين مسلحين هاجموا أبناءه "في أثناء رعيهم الأغنام في منطقة المطوي، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة اثنين منهم برضوض، وحطموا أجهزة الاتصال الخاصة بهم، قبل أن يسرقوا 40 رأساً من الأغنام".

في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات، إقدام المنظمات والجمعيات الاستعمارية المتطرفة على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي ورنتيس ودير بلوط، غربي مدينة رام الله (وسط)".

كما أدانت الخارجية الفلسطينية "بشدة اعتداءات وهجمات ميليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة على كامل المناطق في مسافر يطا (جنوبي الضفة)".

وتحدثت عن "حرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها".

وطالبت الخارجية الفلسطينية بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع".

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلّفاً، حتى عصر السبت، 435 شهيداً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن دولة الاحتلال حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".