سياسة
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إعلام أمريكي: الاشتباه بتسهيل "ميتا" مبيعات أدوية غير قانونية وتحقيق أرباح
تواجه شركة ميتا ومنصتَاها إنستغرام وفيسبوك اتهامات بتسهيل بيع أدوية بشكل غير قانوني وتحقيق أرباح من وراء ذلك. وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" دفع ذلك مدعين فيدراليين إلى فتح تحقيق جنائي عام 2023.
إعلام أمريكي: الاشتباه بتسهيل "ميتا" مبيعات أدوية غير قانونية وتحقيق أرباح
شركة ميتا تواجه اتهامات بشأن تسهيل بيع أدوية بشكل غير قانوني / صورة: Reuters
18 مارس 2024

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مجموعة ميتا ومنصتَيها إنستغرام وفيسبوك يشتبه في أنها سهّلت وحققت أرباحاً من مبيعات غير قانونية لأدوية، ما دفع مدعين فيدراليين إلى فتح تحقيق جنائي عام 2023.

واستندت الصحيفة إلى وثائق وأشخاص قريبين من القضية، إذ قالت إن مذكرات استدعاء واستجوابات نُفّذَت في إطار الإجراءات أمام هيئة محلفين كبرى.

وقال المصدر إن على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت منصتا ميتا "تسهِّلان عمليات بيع غير قانونية لأدوية وتستفيدان منها"، وبالتالي يجب مقاضاتهما.

وتدعم الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) هذا التحقيق الفيدرالي بحسب "وول ستريت جورنال" التي تؤكد أنها اطّلعت على مذكرات الاستدعاء التي صدرت عام 2023.

وأفادت ناطقة باسم ميتا لـ"وول ستريت جورنال" بأن "البيع غير القانوني لأدوية يتعارض مع سياستنا، ونعمل على إيجاد هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا".

وأضافت: "تتعاون ميتا استباقياً مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة على مكافحة بيع الأدوية وتوزيعها بشكل غير قانوني".

وتوُفّي أكثر من 700 ألف شخص بين عامَي 1999 و2022 في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة مرتبطة بتناول مواد أفيونية حُصل عليها بوصفة طبية أو بشكل غير قانوني، وفقاً لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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