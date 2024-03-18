سياسة
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إسرائيل تأمر سكان الرمال ومجمع الشفاء بالمغادرة وتُحذر من "نشاط ضخم" في رفح
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، اعتزام الاحتلال تنفيذ ما سمّاه "نشاطاً ضخماً" في رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما أبلغ جيش الاحتلال السكان والنازحين في حي الرمال ومستشفى الشفاء بضرورة المغادرة فوراً إلى منطقة المواصي، غربي خان يونس.
إسرائيل تأمر سكان الرمال ومجمع الشفاء بالمغادرة وتُحذر من "نشاط ضخم" في رفح
الاحتلال الإسرائيلي يهدد باجتياح رفح جنوبي قطاع غزة / صورة: Reuters
18 مارس 2024

أعلنت إسرائيل، الاثنين، اعتزامها تنفيذ ما سمّته "نشاطاً ضخماً" في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، بعد أن تُجلي الفلسطينيين إلى المنطقة الغربية من المدينة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لهئية البث العبرية: "سنتحرك في رفح وقبل النشاط الضخم، سنُجلي المواطنين من هناك، ليس إلى الشمال، بل إلى المنطقة الغربية".

وفي الأسابيع الماضية، أعلن مسؤولون إسرائيليون مراراً رفضهم عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله باتجاه السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.

ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً هجمات أسقطت شهداء وجرحى.

يأتي تصريح كاتس غداة تأكيد متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح "دون وجود خطة قابلة للتنفيذ تضمن أمن وسلامة 1.5 مليون نازح".

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير "صادق على الخطط لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان".

في السياق، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، السكان والنازحين في حي الرمال ومستشفى الشفاء بمدينة غزة، بضرورة المغادرة "فوراً" إلى جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في تغريدة لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس، بعد ساعات من إعلان الجيش اقتحام قواته مجمع الشفاء الطبي وبدء عملية عسكرية فيه، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين.

وزعم قائلاً: "من أجل الحفاظ على أمنكم، إلى كل الموجودين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه، عليكم إخلاء المنطقة بشكل فوري غرباً ومن ثمَّ عبر شارع الرشيد جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة عمليات عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة، بعد أن كان قد أعلن سابقاً إنهاء عملياته فيه ومغادرته.

من جهتها، تحدثت القناة 13 العبرية عن أن "العملية في مستشفى الشفاء بدأت بعد ورود معلومات عن وجود مسؤولين كبار من حركة حماس هناك"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى "اعتقال 80 فلسطينياً من المستشفى فيما أُصيب جندي بجروح طفيفة ونُقل إلى إسرائيل لتلقي العلاج".

وأضافت: "لا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان".

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافةً إلى مولد الكهرباء في المستشفى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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