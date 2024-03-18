سياسة
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"ملحمة مجيدة".. أردوغان يُحيي ذكرى انتصار الدولة العثمانية في "جناق قلعة"
أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "يوم الشهيد"، والذكرى السنوية الـ109 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة "جناق قلعة" التي خاضتها ضد 4 جيوش إبان الحرب العالمية الأولى، مستذكراً الشهداء الذين سقطوا خلال تصديهم لهجوم قوات الحلفاء.
"ملحمة مجيدة".. أردوغان يُحيي ذكرى انتصار الدولة العثمانية في "جناق قلعة"
أردوغان: أقوى جيوش العالم هُزمت أمام قلوب المؤمنين في ملحمة جناق قلعة المجيدة- أرشيفية / صورة: AA
18 مارس 2024

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الذكرى السنوية الـ109 للانتصار البحري للدولة العثمانية على قوات الحلفاء في معركة "جناق قلعة".

جاء ذلك في رسالة بعثها، الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهداء (18 مارس/آذار) والذكرى 109 لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء.

وترحم أردوغان على أرواح الشهداء الذين سقطوا في تلك المعارك، كما ترحم على شهداء حروب الاستقلال وعملية السلام في جزيرة قبرص، والشهداء الذين سقطوا خلال صدّ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

ولفت أردوغان إلى أن أقوى جيوش العالم هُزمت أمام قلوب المؤمنين في ملحمة جناق قلعة المجيدة، التي فتحت الباب على مصراعيه لاستلهام النصر في حروب الاستقلال التي تلتها.

وأكد الرئيس التركي أن الأمة التركية أصبحت أملاً لجميع المضطهدين بنضالها، إذ تأثر عديد من البلدان الخاضعة للحكم الاستعماري بمعركة جناق قلعة ولاحقاً بحرب الاستقلال ليبدؤوا كفاحهم من وحيها.

وشهدت شبه جزيرة غاليبولي عام 1915 معارك جناق قلعة بين الدولة العثمانية والحلفاء؛ إذ حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية احتلال إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.​​​​​​​

وكلَّفت تلك المعارك الدولة العثمانية أكثر من 250 ألف شهيد، فيما تكبدت القوات الغازية نفس العدد تقريباً، خصوصاً قوات الأنزاك (أسترالية) التي تشكَّلت في مصر إبان الحرب العالمية الأولى، وشاركت مع الحلفاء في اجتياح غاليبولي في 25 أبريل/نيسان 1915.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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