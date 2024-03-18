أعلن جيمس إلدر، متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مقتل أكثر من 13 ألف طفل في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا إلدر في منشور حول الضحايا الأطفال في غزة، نشره على منصة إكس، الاثنين، إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

كانت المديرة التنفيذية ليونيسف، كاثرين راسل، قد عبّرت في وقت سابق عن شعورها بالصدمة إزاء مقتل هذا الكم الكبير من الأطفال.

وأكدت كاثرين أن العالم لم يشهد قط هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أيٍّ من الصراعات الأخرى، إلى جانب وجود عشرات آلاف آخرين بين مصاب وعالق تحت الأنقاض أو فاقد لوالديه.

وأضافت: "الأطفال في القطاع يموتون بسبب سوء التغذية".

وأشارت إلى أنه من لم يمت من أطفال غزة، بات يعاني من انعكاسات الحرب بسبب الضغوط والخوف والتوتر التي يتعرض لها، مؤكدةً: "الأطفال الفلسطينيون سيظلون يشعرون بهذا ويتذكرونه طيلة حياتهم".

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت يونيسف أن واحداً من بين كل 3 أطفال في شمال قطاع غزة يعاني سوء التغذية الحاد، وأن هذه المشكلة تضاعفت خلال فبراير/شباط مقارنةً بيناير/كانون الثاني 2024.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.