قالت وسائل إعلام عبرية إن وفداً للاحتلال الإسرائيلي سيغادر، الاثنين، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح حركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتُجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، بوساطة قطر ومصر وبمشاركة الولايات المتحدة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن حرب مدمِّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مفاوضات عقب تفويض

ويغادر الوفد الإسرائيلي إلى قطر عقب مداولات في كلٍّ من مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

وقالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة): "يغادر الوفد الإسرائيلي اليوم إلى الدوحة، حيث ستُجرى محادثات الصفقة، بعد أربعة أيام من تقديم رد حماس إلى الوسطاء".

ونقلاً عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، أضافت أن "الوفد سيغادر بعد أن حصل من المجلس الوزاري المصغر على تفويض بإجراء مفاوضات عامة".

"عملية طويلة ومعقدة"

كما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه أنها "ستكون عملية طويلة ومعقدة، المفاوضات تتجه لتكون مع (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار"، في إشارة إلى أنه هو مَن يتخذ القرار.

وتابع المسؤول: "حتى لو كانت مع (بعض قيادات) حماس في الخارج، فليس لديها أي تفويض لاتخاذ القرارات. كل فاصلة وكل نقطة (في الاتفاق المرتقب) ستستغرق ما بين 24 و36 ساعة. ستكون عملية معقدة".

ورأى أن "العرض الذي تلقته إسرائيل من حماس ليس جيداً، وعلى الجانبين أن يكونا مرنَين".

وقال إن "التفويض (الممنوح للوفد الإسرائيلي) يتيح فتح مفاوضات حقيقية. وفريق التفاوض عازم على التوصل إلى اتفاق".

هدنة وإفراج عن أسرى

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن الوفد سيكون برئاسة رئيس جهاز المخابرات (الموساد) بهدف تأمين هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة على أن تُطلق حماس بموجبها سراح 40 أسيراً.

وقدَّر المسؤول أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، مشيراً إلى صعوبات قد يواجهها مفاوضو حماس في التواصل مع الحركة داخل القطاع المحاصر بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب.

وفي 15 مارس/آذار الجاري كشف مصدر فلسطيني مطّلع عن أن مقترح حماس يتضمن 3 مراحل يستمر تنفيذ كل منها 6 أسابيع، يتخللها تبادل لأسرى وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، وتقدّر وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وحتى الساعة 08:30 (ت.غ)، لم تصدر إفادة رسمية من الدوحة بشأن وصول فريق التفاوض الإسرائيلي.

عشرات آلاف الضحايا

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، في سابقة تاريخية، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع المحاصَر منذ 17 عاماً.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود نحو مليوني نازح.