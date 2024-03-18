سياسة
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مقتل جندي إسرائيلي في غزة.. ومصدر عسكري: لقي حتفه خلال عملية مجمع الشفاء
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معارك شمال غزة، وقال مصدر عسكري إن الجندي قُتل خلال الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء.
مقتل جندي إسرائيلي في غزة.. ومصدر عسكري: لقي حتفه خلال عملية مجمع الشفاء
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة / Others
18 مارس 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد جنوده في المعارك البرية، شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلَن للقتلى العسكريين منذ بداية الحرب إلى 593 بينهم 250 قُتلوا في المعارك البرية.

وقال الجيش في بيان إن "الرقيب ماتان فينوغرادوف (20 عاماً) وهو جندي في الكتيبة 932، قُتل في معركة شمال قطاع غزة"، دون إعلان رسمي عن ملابسات مقتله.

بدوره، كشف مصدر عسكري إسرائيلي -لم يُسمَّ- للصحفيين أن الجندي لقي حتفه "خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنها الجيش على مستشفى الشفاء بمدينة غزة"، فجر الاثنين.

كانت القناة 13 العبرية قد تحدثت في وقت سابق (الاثنين)، عن "إصابة جندي بجروح طفيفة ونقله إلى إسرائيل لتلقي العلاج"، على خلفية الهجوم على مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مشفى الشفاء منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته أول مرة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرتفع عدد القتلى العسكريين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 593، بينهم 250 قُتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

كما أُصيب 3079 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب، بينهم 1480 خلال المعارك البرية، حسب المصدر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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