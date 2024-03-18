سقط عدد من الشهداء والجرحى في باحات مجمع الشفاء الطبي جراء هجوم إسرائيلي دامٍ عاش معه فلسطينيو حي الرمال، غربي غزة، ليلة دامية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المشفى بشكل مفاجئ.

وما زالت أحداث العملية الإسرائيلية ممتدة حتى ظهر اليوم الثامن من رمضان الذي كثف فيه الاحتلال هجماته على القطاع، رغم التحذيرات الدولية من تصاعد وتيرة العنف.

بداية الأحداث

وبدأت الأحداث عند الساعة 2:00 من فجر الاثنين (24:00 ت غ)، بقصف عنيف بنحو 40 غارة استهدفت مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به من جميع الجهات إضافةً إلى تحليق مكثف من المُسيرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة كثير من الفلسطينيين داخل المستشفى وفي محيطه.

وذكرت مصادر محلية أنه تحت هذا الغطاء الناري الكثيف توغلت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية بشكل سريع ومفاجئ انطلاقاً من مناطق جنوبي مدينة غزة عبر شارع "الرشيد" وصولاً إلى منطقة "الميناء" القريبة من المستشفى، ومنها توزعت لتصل إلى البوابتين الشمالية والجنوبية لـ"الشفاء".

وفي محور ثانٍ للتوغل، دخلت الدبابات الإسرائيلية من مناطق شمالي مدينة غزة عبر شارع "الجلاء" وصولاً إلى شارع "الوحدة" ومنه إلى البوابة الشرقية للمستشفى. وفي المحور الثالث دخلت القوات الإسرائيلية من شمالي القطاع عبر شارعي "النصر" و"عز الدين القسام"، وصولاً إلى البوابة الشرقية الرئيسية لمستشفى الشفاء.

وأوضح شهود عيان أن الآليات العسكرية الإسرائيلية حاصرت مستشفى الشفاء من جميع الجهات وبدأت بإطلاق النار تجاهه في ظل تحليق طائرات مُسيرة فوق باحاته وبين مبانيه قبل أن تقتحمه وتطلق النار على كل مَن يتحرك.

جثامين في الطرقات

ووفق مصادر طبية، فإن هناك كثيراً من جثامين الشهداء ملقاةً في باحات المستشفى والطرقات المؤدية إليه، استُشهدوا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر أو بالقصف الذي استهدف محيط "الشفاء" قبل بدء عملية التوغل.

وعطّل جيش الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات بشكل شبه كلّي في مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به قبل بدء عمليات التوغل.

وشبَّ حريق في مبنى الجراحات التخصصية في المستشفى جراء استهدافه بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن وجود حالات اختناق بين المرضى والنازحين في المستشفى، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 25-30 ألف نازح، خصوصاً النساء والأطفال.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المبنى نفسه لاحقاً، إضافةً إلى مبنى الاستقبال والطوارئ، وأطلقت النار بشكل كثيف بداخلهما، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حسب مصادر داخل المستشفى.

ولا يسمح جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية بإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم وسط كثافة نيران في باحات المستشفى وداخل المباني التي اقتحمها الجنود.

وتمركزت الآليات العسكرية في مرآب السيارات بالساحة الخلفية للمستشفى وتُنفّذ عمليات تجريف واسعة فيها رغم أنها تضم عشرات القبور لفلسطينيين استُشهدوا خلال الأشهر الماضية في الغارات على مدينة غزة.

اعتقال نازحين وصحفيين

واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 90 فلسطينياً من النازحين داخل المستشفى واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي عدداً غير محدد من الشباب من نازحي المدرسة الأمريكية، وطلبوا من النساء التوجه إلى مدينة دير البلح (وسط القطاع) عبر شارع الرشيد المحاذي لشاطئ البحر.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الصحفيين بينهم مراسل قناة الجزيرة، من مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الصحفيين (لم يُحدَّد عددهم) بينهم مراسل الجزيرة، إسماعيل الغول، قبل أن تعصب أعينهم وتكبل أيديهم وتعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق من الاثنين، ناشدت وزارة الصحة في غزة جميع المؤسسات الأممية، إيقاف المجزرة الإسرائيلية الجارية ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن حريقاً نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، وهناك حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطْع للاتصالات. وأضافت أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بمبنى 8.

وأشارت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافةً إلى مولد الكهرباء بالمستشفى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.