اتهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إسرائيل باستخدام الجوع سلاحاً من خلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

جاءت تصريحات بوريل في كلمته بالمنتدى الإنساني الأوروبي الثالث المنعقد في العاصمة بروكسل بضيافة المفوضية الأوروبية وبلجيكا بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد.

وأكد بوريل أن غزة ليست على حافة المجاعة وإنما الجوع واقع فعلاً، متسائلاً: "إذن ماذا سنفعل نحن؟".

وأوضح: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين يموتون جوعاً. ماذا علينا أن نفعل؟ لأن هذه ليست كارثة طبيعية. هذا ليس فيضاناً ولا زلزالاً، وإنما من صنع الإنسان تماماً. بواسطة من؟ دعونا نقُل ذلك بجرأة، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأشار بوريل إلى منع دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلاً: "لقد أتيت إلى هنا من واشنطن وأملك الشجاعة على قول ذلك. نعم، إسرائيل تقف وراء هذا الجوع".

وشدد على أنه قد يخرج البعض مستنكراً ذلك ويسأل عن الدليل في مسؤولية إسرائيل عن المجاعة في غزة.

وأوضح أن معابر غزة مغلقة في الوقت الذي يموت فيه الناس جوعاً، مستغرباً إرسال إنزال المساعدات جواً بالمظلات عوضاً عن إرسالها براً.

وقال في هذا الإطار: "هناك مطار مجاور (لغزة) على مسافة ساعة، لماذا لا نرسل المساعدات إلى المطار؟ لأنهم لا يسمحون بذلك. الجوع يُستخدم سلاحاً، دعونا نقُل ذلك بجرأة، الجوع يُستخدم سلاحاً".

وفي السياق، قال بوريل، إن قطاع غزة كان أكبر سجن مفتوح قبل الحرب، تحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي.

وأضاف قائلاً: "غزة باتت مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص، ولكنها أيضاً أصبحت مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني".

"مساعدات واسعة النطاق"

في المقابل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تصريحات بوريل، ودعاه إلى التوقف عن انتقاد تل أبيب.

وزعم كاتس، في منشور على منصة "إكس"، أن "إسرائيل تسمح بدخول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر لأي شخص يرغب في المساعدة".

وأضاف: "لقد حان الوقت لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لوقف مهاجمة إسرائيل والاعتراف بحقنا في الدفاع عن النفس ضد جرائم حماس"، وفق تعبيره.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.