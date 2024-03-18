سياسة
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بحجة البناء دون ترخيص.. الاحتلال يهدم 3 منازل فلسطينية شرقي الضفة الغربية
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 3 منازل فلسطينية بمنطقة المطار شرقي محافظة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بعدما اقتحمها رفقة جرافات عسكرية بدعوى "البناء دون ترخيص".
بحجة البناء دون ترخيص.. الاحتلال يهدم 3 منازل فلسطينية شرقي الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 3 منازل فلسطينية شرقي الضفة الغربية / صورة: AA Archive
18 مارس 2024

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 3 منازل فلسطينية شرقي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "البناء دون ترخيص".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المطار" شرقي محافظة أريحا برفقة 4 جرافات وهدمت منزلين، كما هدمت أسواراً لمنازل أخرى.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ما زالت منتشرة في منطقة الهدم مع الجرافات حتى اللحظة.

وأوضح شهود عيان أن القوة هدمت المنشآت بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج"، حسب "اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995.

وتشهد أريحا عمليات هدم متصاعدة منذ ما يزيد على عام.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق الفلسطينيين.

وصنَّفت اتفاقية "أوسلو 2" أراضي الضفة إلى 3 مناطق هي : "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتُشكّل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.​​​​​​​

وتأتي عملية هدم اليوم الاثنين في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، يرافقها تصعيد عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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