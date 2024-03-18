أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن عدد من الصحفيين الفلسطينيين، بمن فيهم إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة القطرية، بعد اعتقال دام نحو 12 ساعة خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأفاد مكتب الإعلام المختص بشؤون الأسرى والمحررين، في منشور عبر منصة "تليغرام"، بأن الاحتلال أفرج عن مراسل الجزيرة الصحفي إسماعيل الغول وعدد من الصحفيين بعد اعتقالهم لمدة 12 ساعة في مستشفى الشفاء.

ولم يُحدد المكتب عدد الصحفيين الذين جرى الإفراج عنهم، فيما لم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 19:20 (ت.غ).

بدورها، أكدت قناة الجزيرة أن جيش الاحتلال أفرج عن مراسلها إسماعيل الغول وعدد من الصحفيين بعد احتجازهم لمدة 12 ساعة في مستشفى الشفاء.

وقال الغول، في مداخلة مع القناة ذاتها: "قوات الاحتلال كبلتنا وعصبت أعيننا وحققت مع صحفيين، ودمرت محتوياتهم في مستشفى الشفاء الطبي".

وأضاف: "اضطررنا إلى تسليم أنفسنا لقوات الاحتلال أثناء توغلها لمستشفى الشفاء".

وأردف: "قوات الاحتلال صادرت هواتفنا وحواسيبنا ومعدات التصوير، وأبقتنا بلا ملابس لساعات طويلة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين".

ومساء الاثنين، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن العملية العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي التي بدأت صباح اليوم، سوف تستمر الليلة أيضاً.

وعن العملية في مجمع الشفاء زعمت القناة "13" العبرية (خاصة)، أنها بدأت بعد "ورود معلومات عن وجود مسؤولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء".

وأفادت بـ"اعتقال 80 فلسطينياً من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة، ولا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان".

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان "بأشد العبارات الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية والإعلامية".

وحمّل كلاً من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها الجيش إلى جهة مجهولة، بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم".

كما أعرب المكتب الإعلامي في بيانه عن تخوفه "البالغ من سلوك الاحتلال تجاه إخفاء مصيرهم (الصحفيين) جميعاً".

وتابع: "نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات والهيئات والأجسام الصحفية والإعلامية الدولية والعربية بإدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة؛ ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".