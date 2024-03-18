قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وذكرت الكتائب في منشور عبر منصة تليغرام أنها "تخوض منذ فجر الاثنين اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وتستهدف عدداً من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

وتواصل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الاثنين، اقتحام المجمع الطبي، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وزعمت القناة "13" العبرية (خاصة) في وقت سابق الاثنين، أن الاقتحام بدأ بعد "ورود معلومات عن وجود مسؤولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء".

وأفادت بـ"اعتقال 80 فلسطينياً من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة، ولا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان".

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".