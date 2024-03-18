أشاد وزير الدفاع التركي يشار غولر بمعارك جناق قلعة، واعتبرها ملحمة الأبطال الذين حققوا فيها المستحيل ولم يترددوا في التضحية بحياتهم من أجل القيم الوطنية والمعنوية.

وقال غولر ذلك في رسالة بعثها، الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهداء (18 مارس/آذار) والذكرى 109 لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء.

وترحم غولر على أرواح الشهداء الذين سقطوا في تلك المعارك، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الجنود من المناطق المجاورة لتركيا، انضموا إلى تلك المعارك للدفاع عن أرض الأناضول.

وأكد الوزير بأن تركيا ستواصل العمل من أجل بناء مستقبل أقوى وأكثر إشراقاً، من خلال التحلّي بروح النضال التي ظهرت في معارك جناق قلعة.

وشهدت شبه جزيرة غاليبولي عام 1915 معارك جناق قلعة بين الدولة العثمانية والحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.​​​​​​​

وراح خلال تلك المعارك أكثر من 250 ألف شهيد من الدولة العثمانية، فيما تكبدت القوات الغازية العدد نفسه تقريباً، وبخاصة قوات الأنزاك (أسترالية) التي تشكَّلت في مصر إبان الحرب العالمية الأولى، وشاركت مع الحلفاء في اجتياح غاليبولي في 25 أبريل/نيسان 1915.