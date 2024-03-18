سياسة
2 دقيقة قراءة
فى الذكرى 109 لـ"جناق قلعة".. غولر: ملحمة أبطال ضحوا بحياتهم لأجل الوطن
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في رسالة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهداء والذكرى 109 لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة: "إن جناق قلعة كانت ملحمة أبطال صنعوا المستحيل وضحوا بحياتهم من أجل القيم الوطنية".
فى الذكرى 109 لـ"جناق قلعة".. غولر: ملحمة أبطال ضحوا بحياتهم لأجل الوطن
وزير الدفاع التركي يشار غولر يقول إن معارك جناق قلعة هي ملحمة الأبطال الذين حققوا المستحيل  / صورة: AA  
18 مارس 2024

أشاد وزير الدفاع التركي يشار غولر بمعارك جناق قلعة، واعتبرها ملحمة الأبطال الذين حققوا فيها المستحيل ولم يترددوا في التضحية بحياتهم من أجل القيم الوطنية والمعنوية.

وقال غولر ذلك في رسالة بعثها، الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهداء (18 مارس/آذار) والذكرى 109 لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء.

وترحم غولر على أرواح الشهداء الذين سقطوا في تلك المعارك، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الجنود من المناطق المجاورة لتركيا، انضموا إلى تلك المعارك للدفاع عن أرض الأناضول.

وأكد الوزير بأن تركيا ستواصل العمل من أجل بناء مستقبل أقوى وأكثر إشراقاً، من خلال التحلّي بروح النضال التي ظهرت في معارك جناق قلعة.

وشهدت شبه جزيرة غاليبولي عام 1915 معارك جناق قلعة بين الدولة العثمانية والحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.​​​​​​​

وراح خلال تلك المعارك أكثر من 250 ألف شهيد من الدولة العثمانية، فيما تكبدت القوات الغازية العدد نفسه تقريباً، وبخاصة قوات الأنزاك (أسترالية) التي تشكَّلت في مصر إبان الحرب العالمية الأولى، وشاركت مع الحلفاء في اجتياح غاليبولي في 25 أبريل/نيسان 1915.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us