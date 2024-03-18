سياسة
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أردوغان يؤكد تأمين حدود تركيا مع العراق بحلول فصل الصيف
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مأدبة إفطار مع جنود في العاصمة أنقرة، إن بلاده ستؤمن كامل حدودها مع العراق بحلول الصيف القادم، مشدداً على أن امتلاك تركيا جيشاً قوياً ليس خياراً بل ضرورة لهم.
أردوغان يؤكد تأمين حدود تركيا مع العراق بحلول فصل الصيف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بلاده ستؤمن كامل حدودها مع العراق بحلول الصيف القادم. / صورة: AA
18 مارس 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستؤمن كامل حدودها مع العراق بحلول الصيف القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مأدبة إفطار مع جنود في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "هدفنا أن نورث أبناءنا تركيا خالية من ظل الإرهاب المظلم، وبلداً دربه مضيء".

وشدد على أن امتلاك تركيا جيشاً قوياً ليس خياراً بل ضرورة لهم.

وتابع: "نحن دولة وشعب وجيش ينبغي أن يحافظ دائماً على ردعه عند أعلى المستويات".

وأردف: "بحلول الصيف القادم سنؤمن حدودنا مع العراق بالكامل، وسنكمل حتماً ما تبقى من أعمالنا في سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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