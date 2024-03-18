أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستؤمن كامل حدودها مع العراق بحلول الصيف القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مأدبة إفطار مع جنود في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "هدفنا أن نورث أبناءنا تركيا خالية من ظل الإرهاب المظلم، وبلداً دربه مضيء".

وشدد على أن امتلاك تركيا جيشاً قوياً ليس خياراً بل ضرورة لهم.

وتابع: "نحن دولة وشعب وجيش ينبغي أن يحافظ دائماً على ردعه عند أعلى المستويات".

وأردف: "بحلول الصيف القادم سنؤمن حدودنا مع العراق بالكامل، وسنكمل حتماً ما تبقى من أعمالنا في سوريا".