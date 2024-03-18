سياسة
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أردوغان يهنئ نظيره الروسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
هنّأ الرئيس رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن أن هذا الفوز يزيد من المسار الإيجابي في العلاقات التركية-الروسية.
أردوغان يهنئ نظيره الروسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أردوغان يقول إن فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية يزيد من المسار الإيجابي في العلاقات التركية-الروسية / صورة: AA
18 مارس 2024

هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وخلال الاتصال هنّأ أردوغان بوتين بفوزه في الانتخابات، معرباً عن أن فوز بوتين يزيد من المسار الإيجابي في العلاقات التركية-الروسية.

كما أكد أردوغان أن تركيا مستعدة للعب أي دور لتيسير العودة إلى طاولة المفاوضات بين موسكو وكييف.

والاثنين أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، فوز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.29%، بعد فرز أكثر من 99.7% من صناديق الاقتراع.

مصدر:TRT عربي
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