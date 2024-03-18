سياسة
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قطعوا جسر القدس.. مئات اليهود المتشدّدين يتظاهرون رفضاً للخدمة العسكرية
تظاهر مئات اليهود المتشدّدين (الحريديم) في القدس الغربية رفضاً للخدمة العسكرية وأغلقوا جسر القدس الصاري المعلق، بينما تصدت الشرطة الإسرائيلية لهم باستخدام سيارات المياه العادمة واعتقال أحدهم.
قطعوا جسر القدس.. مئات اليهود المتشدّدين يتظاهرون رفضاً للخدمة العسكرية
الشرطة الإسرائيلية تستخدم القوة ضد متظاهرين من اليهود المتشدّدين الرافضين للخدمة العسكرية / صورة: AFP
18 مارس 2024

تصدت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين، لمئات اليهود المتشدّدين (الحريديم) الذين تظاهروا في القدس الغربية رفضاً للخدمة العسكرية، واستخدمت سيارات المياه العادمة لتفريقهم واعتقلت أحدهم.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية:، فإن المئات من الحريديم أغلقوا الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس مساء اليوم (الاثنين) احتجاجاً على إمكانية الدفع بقانون التجنيد.

ولطالما كان تجنيد "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفاً شائكاً في المجتمع الإسرائيلي.

وفي الآونة الأخيرة عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً، ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة يائير لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.

وفي مظاهرات اليوم، حاول الحريديم إغلاق "جسر الأوتار" (جسر القدس الصاري المعلق) عند مدخل مدينة القدس، وفق "يديعوت أحرونوت".

ووفق الصحيفة جلس بعض المحتجين على الطريق، ولوح آخرون بلافتات كتب عليها عبارات من قبيل "خذونا إلى السجن وليس إلى الجيش"، و"نموت ولا نتجنّد".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "بعدما لم يلتزم مثيرو الشغب بتعليمات رجال الشرطة في المكان، وقاموا بأعمال شغب، وسدوا بأجسادهم محوراً مركزياً عند مدخل المدينة، بدأت القوات بإخلائهم وصدّهم بالقوة".

وأضافت: "للأسف، نواجه مرة أخرى عملاً مداناً وقبيحاً، إذ صرخ بعض مثيري الشغب الذين واجهوا ضباط الشرطة ومقاتلي حرس الحدود بهتافات مثل: نازيون، ولتموتوا في غزة، وأيها الإرهابيون".

والأسبوع الماضي، قال حاخام طائفة السفارديم (طائفة اليهود الشرقيين) إسحاق يوسف في تصريحات إعلامية: "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعاً (الحريديم) إلى خارج البلاد. نشتري التذاكر ونذهب".

ووفق المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (بحثي مستقل)، يبلغ عدد السكان الحريديم في إسرائيل نحو 1,335,000 نسمة، أي 13.6 بالمئة من إجمالي السكان.

وتبلغ نسبة الشباب حتى سن 19 عاماً (سن التجنيد) بين الحريديم 58 بالمئة، مقارنة بـ31 بالمئة بين عامة السكان اليهود، وفق المصدر ذاته.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة؛ ما استدعى محاكمة تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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