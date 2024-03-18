سياسة
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بن غفير وسموتريتش يلوّحان بالاستقالة إذا أُفرج عن فلسطينيين مدانين جنائياً
أفاد إعلام عبري بأن وزيرَي الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، هددا بالانسحاب من الحكومة إذا تضمنت الصفقة المحتملة مع حركة حماس إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بقتل إسرائيليين.
بن غفير وسموتريتش يلوّحان بالاستقالة إذا أُفرج عن فلسطينيين مدانين جنائياً
بن غفير وسموتريتش يهددان بالانسحاب من الحكومة إذا أُفرج عن فلسطينيين مدانين. / صورة: AP
18 مارس 2024

هدد وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، بالانسحاب من الحكومة، إذا تضمنت الصفقة المحتملة مع حركة حماس إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بقتل إسرائيليين.

ونقلت القناة (13) العبرية عن بن غفير وسموتريتش في محادثات مغلقة، أنه إذا جرى إطلاق سراح عشرات المعتقلين "الملطخة أيديهم بالدماء، فلن نبقى في الحكومة"، وذلك على خلفية مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى قطر لإجراء مباحثات حول خطة إطلاق سراح المحتجزين.

وأشارت القناة إلى أنه يوجد تأييد واسع جداً للصفقة الناشئة، بما في ذلك تأييد رئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار، ومنسق الأسرى والمفقودين نيتسان ألون.

وأوضحت أن الأغلبية المطلقة للوزراء في الكابينت (المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر) والحكومة تؤيد الإطار العام للصفقة.

واستدركت القناة: "لكن يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتوصل إلى قرار بعد في هذا الشأن".

ونقلت القناة عن أحد الوزراء الذين حضروا جلسة الكابينت (لم تسمه)، قوله: "باستثناء بن غفير وربما سموتريتش، من غير المتوقع أن تكون هناك معارضة في الكابينت لصفقة تبادل عندما يجري طرحها".

وحسب القناة، فإن هناك العديد من النقاط الخلافية، إذ تطالب حماس بضمانات من روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة تؤتي ثمارها، بالإضافة إلى قطر ومصر، اللتين لعبتا دور الوسيط في المحادثات حتى الآن، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل.

كما قالت إن الحركة تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الـ48 الذين جرى إطلاق سراحهم في "صفقة شاليط" وإعادة اعتقالهم من قبل إسرائيل، فيما تبدي الأخيرة استعدادها فقط لإطلاق سراح جزء من هؤلاء الأسرى وليس جميعهم، حسب المصدر ذاته.

​​​​​​​ووافق الكابينت الإسرائيلي الليلة الماضية (بين الأحد والاثنين) على تفويض الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد الذي وصل مساء الاثنين إلى قطر لإجراء مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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