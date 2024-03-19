سياسة
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الجيش الأمريكي يعلن شن غارات جديدة تستهدف مواقع في اليمن
أعلن الجيش الأمريكي، مساء الاثنين، شن غارات جديدة على مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.
الجيش الأمريكي يعلن شن غارات جديدة تستهدف مواقع في اليمن
الجيش الأمريكي يعلن شن غارات جديدة تستهدف مواقع في اليمن / Others
19 مارس 2024

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الاثنين، شن غارات جديدة على مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس إن قواتها تحركت "دفاعاً عن النفس" لتدمير صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيّرة بالإضافة إلى ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية "تقرر أن هذه الأسلحة شكّلت تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وهذه الإجراءات جرى اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه عدواناً إسرائيلياً مدمراً بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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