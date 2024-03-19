سياسة
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وزير الخارجية التركي يؤكد تصميم بلاده بشأن مكافحة الإرهاب شمال العراق
شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن العلاقات الوطيدة لقيادة حزب PUK بالسليمانية مع تنظيم PKK الإرهابي باتت تشكل تهديداً للأمن القومي التركي.
وزير الخارجية التركي يؤكد تصميم بلاده بشأن مكافحة الإرهاب شمال العراق
فيدان يؤكد تصميم تركيا بشأن مكافحة الإرهاب شمال العراق / صورة: AA
19 مارس 2024

شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على تصميم أنقرة في المضي قدماً في مكافحة الإرهاب شمال العراق، ودعا قادة حزب PUK إلى الرجوع عن خطئهم المتمثل في التعاون مع تنظيم PKK الإرهابي.

وسلط فيدان الضوء، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني الاثنين، على جهود تركيا على صعيد مكافحة الإرهاب في شمال العراق.

وأوضح قائلاً: "رغبتنا هي أن يتراجع أصدقاؤنا في السليمانية عن خطئهم قبل فوات الأوان، وأن يوطدوا صداقتهم مع تركيا اليوم أيضاً كما فعلوا في الماضي، وأن نتحرك نحو مستقبل مشترك معاً".

وتابع فيدان: "سنبني المستقبل معاً في أربيل والسليمانية وبغداد وكركوك والموصل، ولا مكان للتنظيمات الإرهابية هناك".

وأكد وزير الخارجية التركي ضرورة نبذ التنظيمات الإرهابية التي انتهت صلاحية استخدامها، وأضاف: "المدن والثقافات التي تحدثت عنها هي ثقافات عريقة، وقد تغلبت على مثل هذه التهديدات من قبل، ونأمل أن تفعل ذلك في المستقبل".

وعما إذا كانت هناك تدابير قادمة، أجاب فيدان: "ماذا تتوقع مني أن أفعل ما دمت تدعم عدوي؟ نحن صريحون بهذا الشأن. فواجبي أن أمنع استفادة العدو منك"، مضيفاً: "سأقوم بذلك، وبينما أفعل ذلك، أنا لا أنصب لك فخاً، بل أقول ذلك في وجهك".

ودعا فيدان قادة حزب PUK إلى التخلي عن التعاون مع PKK، لأنه ليس في مصلحتهم، وليس في مصلحة أحد، مضيفاً "أهل السليمانية أصدقاء لتركيا، ولا يمكن أن يكون لديهم مصلحة مع تنظيم إرهابي".

وأضاف أن العلاقات الوطيدة لقيادة حزب PUK في السليمانية مع تنظيم PKK لم تعد تشكل مشكلة فحسب لتركيا، بل تهديد لأمنها القومي.

وأكد أن "تركيا مصممة على استخدام كل أدواتها السياسية الخارجية المتاحة بشكل منسق من أجل ضمان الاستقرار في منطقتها".

وتمخضت القمة الأمنية التركية-العراقية التي عقدت الخميس في بغداد، عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد اجتماعاً ضم من الجانب التركي وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ومنير قرال أوغلو نائب وزير الداخلية.

بينما ضم من الجانب العراقي وزيري الخارجية والدفاع ووكيل وزارة الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي ونائب مدير وكالة المخابرات ووزير الداخلية في حكومة إقليم شمال العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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