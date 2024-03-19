انطلقت، مساء الاثنين، المفاوضات الرسمية بشأن التوصل لصفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، إثر وصول الوفد الإسرائيلي إلى قطر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه مع وصول الوفد إلى الدوحة بدأت المفاوضات رسمياً.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، وصل الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد دافيد برنيع إلى قطر.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الموساد سيعود إلى إسرائيل، فجر الثلاثاء، بينما سيبقى في قطر لعدة أيام فريق عمل إسرائيلي رفيع المستوى، يتكون من مسؤولين بالموساد والاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (شاباك).

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لقد بدأت المفاوضات، وستكون طويلة وشاقة ومعقدة. وهناك حاجة إلى قدر كبير من الصبر".

وأضاف: "من المهم أن يعلم أهالي المختطفين، أن العمل الشاق يجري على مدار الساعة، لكن الأمر سيستغرق وقتاً وسيكون صعباً ومعقداً".

من جانبها، قالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن المفاوضات تجرى في مجمع خاص بأحد فنادق الدوحة.

وأضافت أنه "هناك ممر يفصل غرفة الممثلين الإسرائيليين عن غرفة ممثلي حماس، ومن غير المتوقع أن يجتمعوا، وسيتنقل الوسطاء القطريون والمصريون في المحادثات بين الغرفتين".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن المفاوضات يمكن أن تستغرق نحو أسبوعين.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "ممثلو حماس في قطر لن يتخذوا القرارات، ومن سيتخذ القرار هو (رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى) السنوار، وكل نقطة نريد المضي قدماً فيها ستستغرق بين 24 و36 ساعة، حتى يأتي جوابه".

خطوط حمراء

وبحسب القناة (12)، هناك عديد من الفجوات التي يتعين سدها، بما في ذلك مطلب حماس بعودة جميع الفلسطينيين من سكان شمالي القطاع إلى منازلهم، وهو ما ترفضه إسرائيل وتصر على عودة النساء والأطفال والرجال المسنين فقط.

كما تطالب حماس بوقف شامل للحرب خلال المرحلة الثانية من الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل، وتقول إنها مستعدة فقط لهدنة مؤقتة، وفق المصدر ذاته.

وتطالب حماس أيضاً بتحديد قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية الذين أدانتهم إسرائيل بقتل إسرائيليين، ومن المقرر إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، وهو ما لم يتضح الموقف الإسرائيلي بشأنه حتى الآن.

وعلى الصعيد ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضيّق نطاق صلاحيات وفد التفاوض الإسرائيلي ووضع خطوطاً حمراء أمام ما يمكنهم قبوله.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن خلافات نشبت بين المسؤول بجيش الاحتلال عن ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة ووزراء في الحكومة لمطالبته بتوسيع صلاحيات وفد التفاوض، بعد تقارير عن توجه وفد إسرائيلي، الاثنين، إلى الدوحة للرد على مقترح "حماس" بشأن صفقة تبادل جديدة.

كما كشفت القناة عن أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش هددا بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، حال تضمنت الصفقة المحتملة مع حماس إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بقتل إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية.