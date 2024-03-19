دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة في قطاع غزة.

وقال كاميرون الاثنين في منشور على منصة إكس: "الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.. علينا التحرك عاجلاً لمنع المجاعة".

وذكر أن بريطانيا تبذل ما بوسعها لضمان دخول مزيد من المساعدات إلى غزة، لافتاً إلى أن بلاده أرسلت 750 طناً من المساعدات الغذائية في ديسمبر/كانون الأول، و315 طناً في يناير/كانون الثاني الفائتين.

وأضاف: "منع مزيد من المساعدات حقيقة. هذا الأمر ينبغي أن يتغيّر. ثمة حاجة لفتح مزيد من المعابر لفترة أطول، ولاستعادة الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي".

وأوضح أن الوقف الإنساني العاجل للصراع هو أفضل وسيلة لتحقيق الأهداف المذكورة.

مزيد من الضغط

في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الوضع في غزة غير مقبول، و"الحل الوحيد هو ممارسة الضغط السياسي على إسرائيل".

وذكر بوريل في تصريحات أنه لأول مرة نوقش طلب مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، المقدَّم من أيرلندا وإسبانيا.​​​​​​​

وأشار إلى أن الوزراء اتفقوا على إجراء مزيد من الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي لبحث الوضع في غزة، وأفاد بأنه لم يصدر قرار بتعليق الاتفاقية، وأن النقاش حول الموضوع سيتواصل.

وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً على إسرائيل.

وقال: "نمارس ضغوطاً سياسية ودبلوماسية على إسرائيل لجعلها تفهم أن هذا الوضع غير مقبول".

وأضاف: "جميع قادتنا السياسيين في الاتحاد الأوروبي كانوا يقولون ذلك دائماً، واليوم أيضاً كان هناك إجماع واضح على أن هذا الوضع غير مقبول".

وأردف بوريل: "الحل الوحيد هو ممارسة الضغط السياسي على إسرائيل".

نقل المساعدات

وأشار إلى التقرير الذي أعده برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حول غزة، وقال إنه وفقاً لهذا التقرير فإن 70 % من السكان عُرضة لخطر الجوع.

وشدد بوريل على أنه يجب الاستمرار في نقل المساعدات الإنسانية بواسطة السفن إلى غزة انطلاقاً من جزيرة قبرص.

واستدرك: "لكن يجب أيضاً أن تُسهّل إسرائيل الوصول البري إلى المنطقة" مؤكداً أنه يؤيد مساعدة غزة بأي طريقة ممكنة.

ولفت إلى أنه سيكون من الأسهل والأسرع تقديم المساعدات عن طريق البر لا عن طريق الجو أو البحر.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود نحو مليوني نازح في القطاع المحاصَر منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".