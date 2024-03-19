اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أنه لا سبيل لتدمير حركة حماس في رفح إلا باجتياح بري.

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات بعد دعوة من البيت الأبيض لإعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بالمدينة الحدودية في قطاع غزة والمكدسة بالفلسطينيين النازحين.

وقال نتنياهو في إفادة أمام المشرعين إنه كشف "بكل وضوح" للرئيس الأمريكي جو بايدن "أننا عازمون على استكمال عملية القضاء على هذه الكتائب (حماس) في رفح، ولا سبيل لذلك إلا بالمضي على الأرض".

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى الولايات المتحدة لبحث مخطط إسرائيل لاجتياح رفح "دون غزو بري كبير". مشيراً إلى استمرار المحادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة رغم التحديات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض، عقب اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن هو الأول منذ 15 فبراير/شباط، وسط ازدياد التوتر بينهما وتوسع الخلافات بين الجانبين على خلفية إدارة إسرائيل للحرب على غزة وعدم تقليل عدد الضحايا المدنيين.

وحسب سوليفان، وافق نتنياهو على إرسال مسؤولين استخباراتيين وإنسانيين إلى واشنطن في الأيام المقبلة، "للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن التخطيط الإسرائيلي الحالي لرفح، ولوضع نهج بديل يستهدف عناصر حماس الرئيسية في المدينة، ويؤمّن الحدود المصرية-الإسرائيلية دون غزو بري كبير".

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تبدأ إسرائيل أي غزو حتى تجري المحادثات مع الفريق الذي سيرسَل.

وذكر أن بايدن رفض حجة نتنياهو بأن غزو رفح يعني هزيمة حماس، قائلاً: "في كل مرة أسمع حجة تقول إذا لم تقتحم رفح، فلن تتمكن من هزيمة حماس".

وحسب سوليفان، "قال بايدن في المكالمة إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من وجود أكثر من مليون لاجئ في رفح ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وقال سوليفان إن عملية برية كبيرة في رفح "ستكون خطأ، وستؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين الأبرياء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتعميق الفوضى في غزة، وزيادة عزلة إسرائيل دولياً".

كما أفاد بأن المحادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس "مستمرة رغم التحديات".

وأضاف: " التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصعب مما كنا نأمل، لكننا سنواصل الضغط لأننا نعتبر هذا أولوية ملحة".

وتعمل الولايات المتحدة مع قطر ومصر على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف القتال بين إسرائيل وحماس، ويطلق سراح أكثر من 100 محتجز إسرائيلي ما زالوا محتجزين في غزة، لكن الوسطاء يكافحون منذ أسابيع لتضييق الفجوات الواسعة بين الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".