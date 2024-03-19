يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة كل من السعودية ومصر هذا الأسبوع، لبحث جهود الوساطة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن "سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة، الأربعاء، قبل أن ينتقل إلى القاهرة، الخميس، للقاء المسؤولين المصريين".

وأكد ميلر أن بلينكن "سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ووفق البيان، سيناقش بلينكن أيضاً "وضع حد لهجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن تجارية، لاستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن".

من جانبه، قال بلينكن الثلاثاء إن رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط لها عدة أهداف، منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف في مؤتمر صحفي من الفلبين، حيث يجري زيارة رسمية، إن الزيارة ستهدف إلى "مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه "بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو".

وشدّد على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

قلق من هجوم رفح

في سياق متصل، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر قلقه العميق بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح جنوبي القطاع، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطلب بايدن من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث سبل "استهداف" حماس، من دون القيام بالعملية البرية في رفح.

وشدّد على ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة مع التركيز على الشمال.

وأضاف المتحدث، أن بايدن أكد أهمية الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر لأسابيع كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

ومساء أمس الاثنين، وصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لبدء مفاوضات رسمية مع حماس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية.