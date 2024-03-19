قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الاتحاد قرر فرض عقوبات فردية على مستوطنين إسرائيليين شاركوا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وأضاف بوريل في تصريحات الاثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء الـ27 توصلت إلى اتفاق بشأن فرض العقوبات، مشيراً إلى أن فرض العقوبات كان مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع السابق لوزراء الخارجية، إلا أنه لم يجرِ التوصل إلى إجماع حينها، ما حال دون صدور القرار.

ولفت بوريل إلى وضع قائمة بالأشخاص الذين جرى تحديدهم على أنهم مسؤولون عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وتابع " نظام الاتحاد الأوروبي الحالي للعقوبات الفردية سيُطبق على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة"، مشيراً إلى أن النظام يشمل حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد.

ولم يفصح بوريل عن الأسماء الواردة في القائمة، وردّ على الصحفيين الذين سألوه بالقول: "لا أتذكر الأسماء".

وأكد بوريل في ختام حديثه أن القائمة جاهزة، وستُطبق العقوبات بدءاً من اليوم.

عقوبات أمريكية "غير مألوفة"

في سياق متصل، قالت صحيفة هآرتس العبرية إن عقوبات واشنطن على المستوطنين تشكل خطوة أخرى في تصعيد موقف الإدارة الأمريكية تجاه السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت الخميس، أنها أدرجت 3 مستوطنين يهود على قائمة العقوبات لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وبؤرتين استيطانيتين هما "مزرعة موشيه" و"مزرعة تسفي".

وأضافت الصحيفة أن هذه العقوبات مختلفة عن النوع المألوف، التي تُفرض عادةً على الأغنياء وأرصدتهم، وقد تضر بمشروع البؤر الاستيطانية برمته، بمنع أو تعطيل التبرعات من المانحين الإسرائيليين والأمريكيين.

وبموجب العقوبات يُحظر على المواطنين والكيانات الأمريكية تحويل الأموال أو السلع أو الخدمات إلى المدرجين في قائمة العقوبات، ومن المتوقع أن تحظر البنوك الإسرائيلية المعاملات مع هؤلاء أيضاً.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) فإن المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023، قتلوا خلالها 22 فلسطينياً، بينهم 10 بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما جرى تهجير 25 تجمعاً بدوياً، بينها 22 تجمعاً بعد التاريخ ذاته.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذّر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.