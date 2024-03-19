شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينما يستمر جيش الاحتلال بمحاصرة مجمع الشفاء لليوم الثاني، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع وتحذير منظمات أممية من خطر المجاعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء إن "الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيداً و142مصاباً ما يرفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألف و819 شهيداً و73 ألفاً و934 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

مجازر في كامل القطاع

قال شهود عيان إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال، بسبب قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال الجثامين والجرحى، ونقلتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى (وسط).

وفي شمال القطاع، شنّ الاحتلال قصفاً عنيفاً على بلدة بيت حانون وعلى شرق مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وتعرض مخزن للمساعدات تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا للقصف، ما خلّف شهيدين وعدداً من الجرحى.

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 14 فلسطينياً، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طيران الاحتلال منزلين وشقة سكنية في مناطق مصبح، وخربة العدس، وحي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جوع كارثي

في السياق، حذر مسؤولون أمميون من "مجاعة وشيكة" في القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات، ولا سيما إلى الشمال.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيث بيكدول إن "وجود 50% من كامل السكان عند مستويات كارثية قريبة من المجاعة، هو أمر غير مسبوق".

وحذرت بيكدول من أنه "إذا لم يحصل تغيير في عمليات تسليم المساعدات الإنسانية، فستحدث المجاعة".

وأضافت: "قد تكون بدأت في الشمال لكننا لم نتمكن بعد من التحقق من ذلك بسبب عدم إمكان الوصول إلى المناطق المعنية".

بدوره، قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على منصة إكس: "يجب على المجتمع الدولي أن يشعر بالخجل من عدم تمكّنه من وقف المجاعة الوشيكة".

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إلى التأثيرات الدائمة لسوء التغذية، وخاصة في الأطفال، محذرة من أن "الوضع الحالي سيكون له تأثيرات طويلة المدى في حياة وصحة الآلاف".

وأضافت أن "هذا يعرّض صحة جيل مستقبلي كامل وسلامته للخطر".

وعبر الفيديو كونفرانس قدًم كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عارف حسين معلومات لصحفيين حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

ولفت حسين، إلى أن "الأطفال يموتون من الجوع في قطاع غزة، وخاصة في الشمال".

وقال حسين إن البرنامج "على وشك إعلان المجاعة" في شمال غزة.

وأضاف: "بخصوص العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، المجاعة تعني الإعلان عن فشلنا الجماعي، وأن الناس والأطفال ماتوا من الجوع".

وأكد حسين أنه لذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث المجاعة.

وشدد حسين على أن "الأطفال يموتون من الجوع" في عموم غزة.

وقال: "إذا لم نتمكن من الدخول إلى شمال غزة، فلن يموت 20-30 طفلاً بل آلاف منهم. لا يمكننا أن نسمح بذلك".​​​​​​​

وأظهر تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70% من سكان شمال قطاع غزة يواجهون "جوعاً كارثياً".

مساعدات ضئيلة

وبالرغم من التحذيرات الدولية، لا تزال المساعدات التي تصل إلى القطاع ضئيلة جداً ودون الحد الأدنى لحاجات السكان.

وبحسب منظمة أوكسفام غير الحكومية، دخلت 2874 شاحنة إلى القطاع في فبراير/شباط، أي ما يعادل "20% فقط من المساعدات اليومية" التي كانت تدخله قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، أنه ما زالت هناك "نافذة ضيقة لمنع المجاعة.. وبالتالي، نحن نحتاج إلى وصول فوري وغير مقيّد إلى الشمال. إذا انتظرنا حتى إعلان المجاعة، فسيكون الأوان قد فات وسيموت آلاف آخرون".

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أنه من أجل تأمين الحاجات الغذائية الأساسية، يجب إدخال "300 شاحنة على الأقل يومياً" إلى غزة، وخصوصاً إلى الشمال، إذ تمكّنت المنظمة من نقل 9 قوافل مساعدات فقط منذ بداية العام. ووصلت آخر 18 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية، مساء الأحد، إلى مدينة غزة.