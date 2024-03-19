تَمكن جهاز الاستخبارات التركي، الثلاثاء، من تحييد مَن تسمى المسؤولة في تنظيم PKK/KCK الإرهابي روجدا بيلان، بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية تركية بأن عناصر الاستخبارات التركية تعقّبت تحركات الإرهابية بيلان، واسمها الحركي "بيشنغ بروسك" في مدينة السليمانية.

وانخرطت الإرهابية بيلان في صفوف التنظيم الإرهابي عام 2011، وهي مدرجة ضمن اللائحة الزرقاء لقائمة المطلوبين في وزارة الداخلية التركية.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وينشط تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق ويتخذ من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.