قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت "عدوانها" على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، من دون أن تعلن عن الخطوة أو تنتظر إذناً من أحد.

وأدانت الوزارة في بيان "تصاعد القصف الدموي وعمليات التدمير الممنهجة" التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة رفح، من دون الاكتراث للتحذيرات الدولية من خطورة اجتياح المدينة التي تضم ملايين النازحين من شمال ووسط القطاع.

وصدر بيان الخارجية عقب تعرض أحياء ومنازل عدة في مدينة رفح مساء الاثنين، لقصف إسرائيلي استهدف منازل فوق رؤوس أصحابها، ما أسفر عن "سقوط عدد من الشهداء والمصابين".

وأضافت الوزارة: "بدأت إسرائيل عدوانها على مدينة رفح، ولم تنتظر إذناً من أحد، ولم تعلن ذلك تجنباً لردود الفعل الدولية".

واعتبرت أن "التصعيد في القصف الدموي في رفح بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال فيها رغم وجود أكثر من مليون نازح بالمنطقة، من دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم، وفي استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأمريكية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية".

وأوضحت أن "توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني) بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح، وطالب إسرائيل بذلك"، بحسب البيان ذاته.

في السياق، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد تعد جريمة حرب.

وذكر جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية "استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية، قد يصل إلى حدّ استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو ما يعد جريمة حرب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيجري الأسبوع الجاري زيارة إلى السعودية ومصر لبحث جهود التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لوقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال لهيئة البث العبرية (رسمية) الاثنين إن تل أبيب "ستتحرك بالطبع في رفح"، معلناً عن عملية لإجلاء النازحين الفلسطينيين إلى المنطقة الغربية من القطاع، قبل القيام بأي "نشاط ضخم" في رفح.

ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شنّ عليها لاحقاً هجمات أسقطت قتلى وجرحى.

وفي 15 مارس/آذار الجاري أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أن الأخير "صدق على الخطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان"، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ ما أدى إلى مثول إسرائيل، في سابقة تاريخية، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".