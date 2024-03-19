سياسة
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المفاوضات بشأن صفقة التبادل مستمرة.. وقطر: أي عملية في رفح ستؤثر سلباً
أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري انطلاق المفاوضات بين إسرائيل وحماس في الدوحة، معرباً عن تفاؤل حذر بشأن مساراتها. بينما تحدث إعلام عبري عن  انطلاق المداولات في إسرائيل بشأن مخرجات المفاوضات، مع عودة أحد المسؤولين المرافقين للوفد.
المفاوضات بشأن صفقة التبادل مستمرة.. وقطر: أي عملية في رفح ستؤثر سلباً
متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري / صورة: AA
19 مارس 2024

أبدى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، "تفاؤلاً حذراً" بشأن المفاوضات الجارية بين إسرائيل و"حماس"، محذّراً من أن أي هجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع، سيربك مسار المحادثات.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة: "المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بجميع مساراتها في الدوحة".

وأضاف: "المفاوضات جارية، ونحن متفائلون بحذر، والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل".

وأردف قائلاً: "الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي اختراق في المفاوضات، لكننا متفائلون بشأن ذلك".

وأشار إلى أن "اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس".

ونوه المسؤول القطري بأن محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأمس الاثنين، وصل إلى الدوحة الوفد الإسرائيلي المكون من مسؤولين بالموساد والاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الأمن العام "شاباك"، بعد الحصول على تفويض من مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

وترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الهدنة بقطر كل من رئيس الموساد، دافيد برنياع، ومنسق ملف الأسرى والمفقودين الميجر جنرال نيتسان ألون.

وفي السياق ذاته، قال الأنصاري إن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى "دمار كبير وكارثة إنسانية غير مسبوقة في الحرب وسيؤثر سلباً في سير المحادثات".

وأكد: "نحاول مع شركائنا الإقليميين والدوليين ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

وشدد على أنه يجب تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المدنيين والمنشآت الصحية في القطاع.

طويلة ومعقدة

في غضون ذلك، أعلنت هيئة البث العبرية عودة "رئيس الموساد دافيد برنياع إلى إسرائيل بعد المشاركة في مفاوضات بقطر، إذ من المتوقع أن تجرى مناقشات في إسرائيل بعد اجتماعات الدوحة".

وأشارت الهيئة إلى انطلاق مداولات بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن مخرجات المفاوضات.

ورافق بارنياع إلى قطر وفد بقي في العاصمة الدوحة، من أجل بحث وحل التفاصيل المتعلقة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي بارز، لم تسمه، وصفه المفاوضات الجارية في الدوحة بأنها "إيجابية".

ومع ذلك، توقع المسؤول الإسرائيلي أن تكون المفاوضات "طويلة وصعبة ومعقدة".

ووفقاً للهيئة العبرية، "تنوي إسرائيل تقديم اقتراح يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، مقابل الإفراج عن 40 مختطفاً".

وأضافت: "من بين العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة مطلب حماس تحديد هوية السجناء الأمنيين الذين سيطلق سراحهم (من السجون الإسرائيلية)، وعدم تقسيم القطاع، ما يسمح لسكان شماله بالعودة إلى منازلهم".

وترفض إسرائيل عودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم، وتصر على عودة النساء والأطفال والرجال المسنين فقط.

كما تطالب حماس بوقف شامل للحرب خلال المرحلة الثانية من الصفقة، وهو أيضاً ما ترفضه إسرائيل وتقول إنها مستعدة فقط لهدنة مؤقتة.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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