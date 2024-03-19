سياسة
2 دقيقة قراءة
البرلمان الكندي يصدّق على مقترح يدعو الحكومة لدعم إقامة دولة فلسطينية
وافق البرلمان الكندي، الثلاثاء، على مقترح يدعو الحكومة لدعم إقامة دولة فلسطينية. كما تضمن المقترح دعوات لاتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل.
البرلمان الكندي يصدّق على مقترح يدعو الحكومة لدعم إقامة دولة فلسطينية
مظاهرات في كندا مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: AP
19 مارس 2024

صدّق البرلمان الكندي، الثلاثاء، على مقترح غير ملزم يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ خطوات لـ"إقامة دولة فلسطينية باعتباره جزءاً من حل الدولتين".

وبعد عرضه على المناقشة، جرت الموافقة على المقترح الذي قدمه "الحزب الديمقراطي الجديد" المعارض، بأغلبية 204 أصوات مقابل 117.

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ووقف بيعها الأسلحة".

ونتيجة مناقشته في البرلمان عُدّل المقترح ليصبح "دعوة لإقامة دولة فلسطينية".

وأثار مقترح التصويت على القرار، غضباً لدى إسرائيل، وأعرب السفير الإسرائيلي في كندا، إيدو معيد، عن استهجانه، معتبراً أنه سيؤجج الأوضاع ويتسبب في خطر على "إسرائيل".

وأعلنت كندا الأسبوع الماضي وقف تصدير الأسلحة غير الفتاكة إلى إسرائيل بدءاً من يناير/كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us