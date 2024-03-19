صدّق البرلمان الكندي، الثلاثاء، على مقترح غير ملزم يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ خطوات لـ"إقامة دولة فلسطينية باعتباره جزءاً من حل الدولتين".

وبعد عرضه على المناقشة، جرت الموافقة على المقترح الذي قدمه "الحزب الديمقراطي الجديد" المعارض، بأغلبية 204 أصوات مقابل 117.

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ووقف بيعها الأسلحة".

ونتيجة مناقشته في البرلمان عُدّل المقترح ليصبح "دعوة لإقامة دولة فلسطينية".

وأثار مقترح التصويت على القرار، غضباً لدى إسرائيل، وأعرب السفير الإسرائيلي في كندا، إيدو معيد، عن استهجانه، معتبراً أنه سيؤجج الأوضاع ويتسبب في خطر على "إسرائيل".

وأعلنت كندا الأسبوع الماضي وقف تصدير الأسلحة غير الفتاكة إلى إسرائيل بدءاً من يناير/كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.