سياسة
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الدفاع التركية تعلن استشهاد جندي وتحييد 6 إرهابيين من PKK شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 6 إرهابيين خلال الاشتباكات في منطقة عملية "المخلب-القفل"، واستشهاد جندي تركي وإصابة 4 آخرين خلال محاولة تسلل وهجوم من عناصر تنظيم PKK الإرهابي إلى المنطقة.
الدفاع التركية تعلن استشهاد جندي وتحييد 6 إرهابيين من PKK شمالي العراق
وزارة الدفاع التركية أعلنت تحييد 6 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي خلال الاشتباكات- أرشيفية / صورة: AA
19 مارس 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الثلاثاء)، استشهاد جندي تركي وإصابة 4 آخرين في مواجهات مع إرهابيين من تنظيم PKK شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجيش التركي اشتبك مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأشارت الوزارة إلى استشهاد جندي تركي وإصابة 4 آخرين، فيما تمكَّن الجيش التركي من تحييد 6 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي خلال الاشتباك، وفق معلومات أولية.

وختمت الوزارة بيانها بالترحم على الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في الحادثة، مقدمةً العزاء للقوات التركية والشعب التركي.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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