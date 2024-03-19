أعلنت مؤسستان فلسطينيتان الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 61 صحفياً من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرج عن 21 منهم.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومية).

وأفاد البيان بأن سلطات الاحتلال تواصل "تصعيد عمليات الاعتقال بين صفوف الصحفيين، حيث اعتُقل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 61 صحفياً، بينهم 40 صحفياً ما زالوا رهن الاعتقال، كان آخرهم الصحفية رولا حسنين (اعتُقلت الاثنين من منزلها في بيت لحم)".

وأوضحت المؤسستان أن من بين المعتقلين 3 صحفيات، و23 صحفياً معتقلاً إداريّاً (بلا تهمة).

وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية رحّلت الصحفية سيقال قدوم إلى قطاع غزة بعد اعتقالها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة حتى طالت 7670 فلسطينياً، وقتل 435 وأصاب 4 آلاف و700 وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".​​​​​​​