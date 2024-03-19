أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الثلاثاء، أن بلاده ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو (542 مليون دولار) تتضمن 10 آلاف طلقة ذخيرة.

وذكر بيستوريوس للصحفيين على هامش محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في قاعدة رامشتاين الجوية "جمعنا مرة أخرى حزمة مساعدات تبلغ قيمتها نحو نصف مليار يورو".

وأشار إلى أنه ليس لديه ما يضيفه عن موقف ألمانيا المتمثل في أنه لن تكون في أوكرانيا قوات برية.

وفي السياق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا، وأنها لن تسمح لكييف بالفشل في مواجهة الجيش الروسي.

وقال أوستن، في كلمته بقاعدة رامشتاين أيضاً، إن القوات الأوكرانية بذلت قصارى جهدها للدفاع عن نفسها، ولم تسمح لروسيا بتحقيق الانتصار.

وأضاف أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا، قائلاً: "الولايات المتحدة لن تسمح لأوكرانيا بالفشل، وهذا التحالف لن يسمح لأوكرانيا بالفشل، والعالم الحر لن يسمح بذلك".

وذكر أوستن أن الولايات المتحدة أعلنت حزمة دعم أخرى بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذا إجراء استثنائي لدعم أوكرانيا في الدفاع الجوي والمضاد للدبابات.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.