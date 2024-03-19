سياسة
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بعد قتال جنود من أصول فرنسية.. نائب يتهم باريس بالمشاركة في "الإبادة" بغزة
اتهم النائب الفرنسي المعارض توماس بورتس بلاده بالمشاركة في "جريمة الإبادة الجماعية في غزة" عبر "غض الطرف" عن قتال جنود من أصول فرنسية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
بعد قتال جنود من أصول فرنسية.. نائب يتهم باريس بالمشاركة في "الإبادة" بغزة
4185 جندياً من الجنسية الفرنسية يُحشدون حالياً في الجيش الإسرائيلي على الجبهة في غزة. / صورة: AA
19 مارس 2024

هاجم البرلماني الفرنسي المعارض توماس بورتس حكومة بلاده واتهمها بالمشاركة في "جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وانتقد في منشور على منصة إكس، باريس بسبب "غضها الطرف" عن الجنود فرنسيِّي الأصل الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة.

ونشر بورتس النائب عن حزب فرنسا التي لا تقهر (LFI) المعارض، مشاهد تظهر إساءة جندي إسرائيلي من أصول فرنسية لأسير فلسطيني.

وتساءل: "إلى متى ستغض فرنسا الطرف عن الإسرائيليين من أصول فرنسية ممن يعملون إلى جانب مجرمي الجيش الإسرائيلي لتدمير الشعب الفلسطيني؟".

وتابع: "فرنسا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية (في غزة)".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال بورتس عبر منصة إكس إن أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي يشاركون في الحرب على قطاع غزة هم فرنسيون مزدوجو الجنسية.

وأشار إلى مسح أجرته شبكة "أوروبا1" كشف أن 4185 جندياً من الجنسية الفرنسية يُحشدون حالياً في الجيش الإسرائيلي على الجبهة في غزة.

وقال إن هذه هي أكبر فرقة بعد الولايات المتحدة، وبالنظر إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك المواطنون الفرنسيون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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